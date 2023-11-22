Cá sấu hung dữ kéo con trăn xuống nước để ăn thịt thì bất ngờ phải nhận lấy một cú cắn mạnh vào mõm, cuộc chiến nảy lửa và cái kết bất ngờ

Video ghi lại trận chiến nảy lửa giữa cá sấu mõm ngắn và trăn miến điện. Cá sấu sau khi kéo con trăn xuống nước để ăn thịt thì bất ngờ phải nhận lấy một cú cắn mạnh vào mõm khiến nó khá đau đớn. Sau một hồi kịch chiến cả 2 đối thủ đều tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy sau màn đụng độ.
Video 13:33 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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