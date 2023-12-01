Bọ ngựa tử chiến nảy lửa với rết độc rồi lăn ra nằm bất động tại chỗ khiến người xem không khỏi bất ngờ

Trong clip, cả hai đều lao vào nhau với tất cả kỹ năng săn mồi thượng thừa của mình để hạ gục đối thủ. Trong khi bọ ngựa cố gắng tiêm chất độc vào người đối thủ thì bọ ngựa lại dùng cặp răng sắc nhọn của mình cắn vào người kẻ thù.
Video 12:39 01/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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