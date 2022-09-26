Bộ lạc Bajau với khả năng "độc nhất vô nhị", được mệnh danh là tộc người cá

Như chúng ta đã biết thì một người bình thường chỉ có thể nhịn thở dưới nước trung bình khoảng 1 phút. Nhưng đối với những người thuộc bộ tộc Bajau sinh sống ở vùng biển của một số nước Đông Nam Á (Philippines, Malaysia và Indonesia) có thể nhịn thở lên đến 13 phút và lặn sâu tới 70 mét mà không cần dụng cụ hỗ trợ nào.
Video 13:41 26/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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