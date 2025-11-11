Bỏ chạy khi bị đàn chó hoang hung dữ đuổi theo, người đàn ông 38 tuổi bị ngã dẫn đến tử vong

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/10 tại Bhandariwad, khu vực Saiyeddura, Surat. Ibrahim đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện buổi sáng thì bị một đàn chó hoang hung dữ khoảng 6 đến 7 con đuổi theo. Cú ngã gây ra chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết não và liệt, do một dây thần kinh chính ở cột sống và dẫn đến tử vong.
Video 50 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

