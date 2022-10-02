Anh hùng nhí mới 10 tuổi nhưng cực quả cảm khi cứu mẹ khỏi đuối nước

Vụ việc xảy ra tại Enos, bang Oklahoma, Mỹ. Chị Lori Keeney đã bị lên cơn co giật trong lúc bơi tại bể bơi sau nhà. Ngay lập tức con trai chị là bé Gavin Keeney mới 10 tuổi đã lập tức leo lên thang, nhảy xuống hồ bơi kéo chị vào thành bể để tránh đuối nước. Đoạn clip rất được nhiều người đón nhận và hoan nghênh hành động dũng cảm này của cậu bé.
Video 14:36 02/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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