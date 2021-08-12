Xót xa nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của ca sĩ Việt Quang khi tham gia gameshow

Rạng sáng ngày 12/8, gia đình ca sĩ Việt Quang xác nhận thông tin anh qua đời ở tuổi 44. Trước đó, nam ca sĩ phải nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi. Tang lễ được gia đình tổ chức đơn giản, trong phạm vi gia đình do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Đây là những hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Việt Quang khi tham gia một gameshow.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nhin-lai-nhung-hinh-anh-cuoi-cung-cua-ca-si-viet-quang-khi-tham-gia-gameshow-417666.html