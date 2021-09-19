Phương Trinh Jolie khoe dáng sexy trong bộ bikini 2 mảnh, hành động táo bạo cùng bạn trai khiến nhiều người 'đỏ mặt'

Đoạn clip Phương Trinh Jolie nhảy nhót cực sexy tại hồ bơi Bali cách đây 3 năm khiến nhiều người trầm trồ vì thân hình nóng bỏng. Mới đây nhất, nữ diễn viên vừa đăng tải trên Instagram một clip ngắn cùng bạn trai kém tuổi tại tầng thượng căn hộ họ đang chung sống.

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