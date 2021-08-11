"Nữ Thần" Nhật Bản diện bikini đi biển khoe trọn vòng 1 táo bạo, khiến "dân tình" đứng hình mất "5 giây"

Cô nàng Aya Asahina là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở xứ Phù Tang nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng với đó là body vô cùng bốc lửa, khiến ai nấy cũng đắm đuối. Các anh chàng FA ở Nhật Bản luôn xem cô là hình mẫu lý tưởng để chọn bạn đời.

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