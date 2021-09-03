Khoảnh khắc trọng tài phạt thẻ vàng với cầu thủ Duy Mạnh gây tranh cãi tại vòng loại World Cup 2022

Bảng B Vòng loại World Cup 2022, sau tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, trọng tài trọng tài Ilgiz Tantashev đã tham khảo VAR, truất quyền thi đấu của trung vệ CLB Hà Nội. Anh cũng chính thức dính thẻ đỏ và phải rời sân.

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