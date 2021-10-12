Giữa loạt lùm xùm tiền cát xê, cư dân mạng 'đào' lại đoạn clip Phi Nhung hướng dẫn Hồ Văn Cường hát tỉ mỉ từng câu chữ

Trong lúc thu âm ca khúc "Trà Vinh miền đất phúc", cố nghệ sĩ Phi Nhung liên tục nhắc nhở cách phát âm, chỉ dạy cách luyến láy và cao độ của nốt nhạc cho Hồ Văn Cường. Giọng ca nhí cũng cố gắng hát tốt nhất có thể và làm theo những gì được chỉ dạy.
Showbiz 11:15 12/10/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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