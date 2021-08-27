Clip: Thủy Tiên xanh xao bật khóc khi giải thích về 177 tỷ tiền từ thiện, Công Vinh mời bà Phương Hằng cùng tới ngân hàng xem sao kê

Ngày 26/7, bà Phương Hằng lại một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" khi nhắc tới Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng về số tiền từ thiện. Không thể ngồi yên, vợ chồng Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng.
Showbiz 15:18 27/08/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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