Clip: Những khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tình tứ hơn cả người yêu, hết ôm hôn lại 'đánh yêu' vào nơi 'hiểm hóc'

Có thể nói mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là một trong những mối quan hệ lạ lùng nhất của showbiz Việt. Cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng trong mọi sự kiện, hay kể cả đời thường nhưng chẳng phải là người yêu.

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