Choáng 'clip giường chiếu' của Ngọc Trinh view nhìn ra biển nên thơ nhưng chú ý nhất 'tòa thiên nhiên đồ sộ' sắc nét

Ngọc Trinh không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng mà cô còn là một trong những người mẫu nội y hàng đầu tại Việt Nam. Vì thế, trên đây là những clip ghi lại quá trình làm việc của 'nữ hoàng nội y' với các nhãn hàng thôi nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-clip-giuong-chieu-cua-ngoc-trinh-view-nhin-ra-bien-nen-tho-nhung-chu-y-nhat-toa-thien-nhien-do-so-sac-net-426176.html