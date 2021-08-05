CĐM xót xa khoảnh khắc nghệ sĩ Giang Còi đàn hát bài 'tủ', nghẹn ngào tạm biệt: 'Anh đã mang tiếng cười sang thế giới khác'

Nam nghệ sĩ Giang Còi từng gắn liền với hình ảnh diễn viên hài chất phác, vui tính và có cả niềm đam mê ca hát. Trong đó, không thể thiếu ca khúc Chàng Trai Khó Tính - nhạc phẩm "ruột" của nghệ sĩ Giang Còi khi anh luôn cầm bên mình cây guitar và vừa đàn vừa hát.
Showbiz 09:40 05/08/2021

Thanh Thủy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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