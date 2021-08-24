Thử làm hộp cơm trưa style Hàn Quốc ngon, lạ miệng và thỏa sức sáng tạo trang trí hộp cơm của mình trở nên 'xinh xẻo'

Công thức sau đây giúp bạn làm được hộp cơm có trứng, thịt hộp và kim chi muối cay. Thời gian chế biến chỉ mất khoảng 10-15 phút. Không chỉ thế bạn còn tha hồ thỏa sức sáng tạo trang trí hộp cơm trưa của mình.

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