Nghệ thuật thái sợi khoai tây làm bánh tôm sò điệp chiên xù cực ngon, khiến bạn khó lòng mà chối từ

Khoai tây thái sợi là yếu tố cần thiết cho món bánh tôm sò điệp chiên xù hoàn hảo. Phần khoai phủ trên được thái mỏng giúp món ăn thêm ngon miệng và bắt mắt. Các chị mẹ hãy thử ngay món ăn này để chiêu đãi cả gia đình mình vào những dịp cuối tuần nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thuat-thai-soi-khoai-tay-lam-banh-tom-so-diep-chien-xu-cuc-ngon-khien-ban-kho-long-ma-choi-tu-433769.html