Làm món cơm rang dứa ngon như ngoài hàng, thay đổi thực đơn gia đình vào những ngày giãn cách

Không chỉ mang phong cách trình bày bắt mắt, cơm rang dứa còn là sự kết hợp hài hòa giữa trái cây, tôm, trứng và nhiều loại gia vị. Đây chính là món ăn thay đổi khẩu vị của gia đình bạn, khi mỗi ngày phải ăn cơm trắng. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho gia đình bạn một bữa ăn ngon.

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