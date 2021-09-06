Làm bánh bột lọc nhân khoai lang tím, người ăn chay có thể làm món ăn này để thay đổi thực đơn mỗi ngày

Bánh bột lọc nhân khoai lang tím với phần vỏ ngoài mềm dai, nhân trong ngọt lịm hấp dẫn. Món bánh này không khó làm, cần đủ nguyên liệu và một chút khéo tay để hoàn thành. Đối với những người ăn chay đây chính là món ăn phù hợp thay đổi cho thực đơn mỗi ngày.
Khéo Tay 13:47 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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