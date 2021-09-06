Lạ miệng với món 'phở chiên phồng' thơm ngon cho những ngày giãn cách tại nhà, ngon ngọt hết ý, bổ dưỡng miễn bàn

Món phở chiên phồng bạn hay ăn ngoài tiệm có vị ngon ấn tượng, vừa ngọt mềm lại giòn tan. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể thực hiện món ăn này tại nhà với chất lượng tương tự. Lâu lâu bạn chỉ cần chiêu đãi cả nhà món ăn này thì cả nhà bạn sẽ phải mê tít.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-mieng-voi-mon-pho-chien-phong-thom-ngon-cho-nhung-ngay-gian-cach-tai-nha-ngon-ngot-het-y-bo-duong-mien-ban-422818.html