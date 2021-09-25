Học người Nhật làm món cánh già chiên vàng giòn kết hợp cùng sốt vì dầu chuẩn vị ngon

Cánh gà chiên giòn quyện với hỗn hợp sốt xì dầu chuẩn Nhật Bản là món ăn hấp dẫn, giúp người nội trợ thay đổi thực đơn hàng ngày cho gia đình. Các chị mẹ hãy trổ tài làm món ăn này cho cả gia đình khi có thời gian nhé. Hứa hẹn món ăn này sẽ khuynh đảo gia đình bạn trong thời gian dài.

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