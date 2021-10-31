Học người Malaysia làm món 'phở xào tôm, lạp xưởng' thay đổi khẩu vị trong bữa ăn nhà bạn và kết hợp với những loại gia vị thuần Việt

Bánh phở xào mềm quyện với hỗn hợp sốt xì dầu, tương ớt cùng nhân tôm và lạp xưởng là món ăn giúp người nội trợ đổi khẩu vị bữa cơm gia đình. Các chị mẹ hãy thử ngay món ăn này để chiêu đãi cả nhà mình nhé.
Khéo Tay 09:44 31/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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