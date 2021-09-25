Học cách làm 'thịt chiên xù' kiểu Nhật, ăn ngon hơn khi kết hợp cùng cải bắp sợi và nước tương

Tonkatsu là thịt chiên xù kiểu Nhật được nhiều người dân địa phương ưa thích. Món ăn thường được chế biến từ thịt lợn cốt lết, ăn kèm với cải bắp sợi và nước tương. Món ăn này ăn kèm cơm trắng thì sẽ rất ngon đấy, các chị em bỏ ngay vào túi công thức này nhé.

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