Chỉ với 10 phút bạn đã có ngay món 'trứng ốp lết' nhân phô mai, thịt nguội dành cho bé yêu nhà mình

Chỉ trong 10 phút nấu nướng, bạn có thể làm được món trứng ốp lết thơm ngậy với nhân phô mai và thịt nguội. Vừa tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất cho bữa ăn. Có thể làm cho các bé yêu nhà bạn thì chắc chắn sẽ nhanh hết cơm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-10-phut-ban-da-co-ngay-mon-trung-op-let-nhan-pho-mai-thit-nguoi-danh-cho-be-yeu-nha-minh-427151.html