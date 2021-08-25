Bật mí cách kho ba chỉ với trứng kiểu Thái thơm ngon, kết hợp từ nhiều nguyên liệu đi kèm tạo nên một món ngon tròn vị

Moo Palo là món thịt heo kho trứng nổi tiếng ở Thái Lan. Món ăn mang hương vị đậm đà nhờ sự kết hợp của nhiều loại nguyên liệu như rau mùi, xì dầu, ngũ vị hương... Bạn hãy thêm món ăn này vào thực đơn trong bữa cơm gia đình bạn nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-cach-kho-ba-chi-voi-trung-kieu-thai-thom-ngon-ket-hop-tu-nhieu-nguyen-lieu-di-kem-tao-nen-mot-mon-ngon-tron-vi-420297.html