Bánh mì vỏ giòn bơ tỏi nhân phô mai: công thức làm bánh cực độc lạ nhưng không kém phần thơm ngon

Bạn nào thuộc team bánh mì bơ tỏi phô mai Hàn Quốc hay thích các loại bánh vỏ giòn như paparoti, melon thì nhất định phải thử món bánh mì này nhé! Bánh mì xốp mềm với lớp vỏ giòn tan, thơm nức mùi bơ tỏi và nhân phomai ngậy béo, tan chảy.
Khéo Tay 16:25 13/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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