Bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc món ăn 'làm mưa làm gió' trong giới trẻ suốt một thời gian dài, giờ đây bạn đã có thể làm ngay tại nhà với công thức đơn giản

Công thức dưới đây giúp bạn làm được món bánh mì phô mai bơ tỏi nổi tiếng của Hàn Quốc, từ cách nhào bột, chuẩn bị sốt cho đến nướng bánh. Món bánh mì này đã và đang làm mưa làm gió trong cuộc đồng mạng suốt một thời gian dài, đến thời điểm hiện tại vẫn đang được săn đón.
Khéo Tay 13:47 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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