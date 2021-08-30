3 loại thức uống thanh mát cho mùa hè khiến 'anh xã' thích mê, người mới vào bếp cũng rất dễ dàng thành công ngay lần đầu làm

Đây chính là 3 loại thức uống mà ai cũng mê gồm: lassi xoài, cà phê sữa, trà sữa trân châu là những thức uống quen thuộc và dễ làm, ngay cả những người mới vào bếp cũng có thể thực hiện được. Mùa hè này bạn chỉ cần vào bếp và làm những ly thức uống mát lành này thì cả nhà bạn sẽ thích mê.
Khéo Tay 12:30 30/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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