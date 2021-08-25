10 phút có ngay món bắp rang bơ caramel thơm ngon như ngoài rạp, giúp bạn có những giây phút thư giãn cùng những bộ phim hay

Bắp rang bơ caramel là món vặt được nhiều người yêu thích. Mùa giãn cách, bạn có thể tự tay chuẩn bị món này tại nhà theo hướng dẫn đơn giản sau. Nếu bạn là người yêu thích phim ảnh thì đây chính là vị cứu tinh của bạn trong lúc buồn miệng. Mà bạn lại muốn cái vặt một món gì đó, hãy làm và thưởng thức nhé.
Khéo Tay 14:11 25/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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