Thử thách ăn cay ở Running Man khiến ai cũng toát mồ hôi hột

Thử thách ăn cay là một trong những phần thi làm khó các thành viên "Running Man" cũng như khách mời tham gia. Nếu như gặp trúng người không biết ăn đồ cay như Lee Kwang Soo thì sẽ lồng lộn lên, múa may quay cuồng, hay ngay cả "dũng sĩ đô vật" cường tráng như Kim Jong Kook cũng phải bó tay trước đồ cay, cấu xé, nấc cụt, thậm chí cởi bớt áo khoác ngoài ra.

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