'Nhà là phải có nóc' thanh niên 'sợ vợ' nhưng lại thích văn vở, ông bố thấy thế liền chỉ vài 'skill' vài cái kết của cả 2 bố con khiến dân tình 'cười ẻ'

Ông bố quát mắng con trai khi bắt gặp anh chàng đang khép nép 'sợ vợ' nhưng thực tế thì ông cũng không hơn gì con mình. Ông bố cũng không thua kém gì chàng quý tử nhà mình cũng sợ vợ 'y chang'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-la-phai-co-noc-thanh-nien-so-vo-nhung-lai-thich-van-vo-ong-bo-thay-the-lien-chi-vai-skill-vai-cai-ket-cua-ca-2-bo-con-khien-dan-tinh-cuoi-e-435838.html