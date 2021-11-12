Bị nhóm xã hội đen lột váy giữa ban ngày, cô gái cầu cứu người đi đường nhưng kết quả lại khiến người xem sốc nặng

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái người Ấn Độ bị nhóm côn đồ truy đuổi, lột chiếc váy cô đang mặc trên người. Cô đã cầu cứu một người đàn ông đi xe ô tô ngang đó nhưng cái kết khiến khán giả "khóc thét".
Hài Hước 09:33 12/11/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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