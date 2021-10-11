Ỷ mình là ‘chúa sơn lâm’ sư tử cố tình gây sự với hà mã, dù thoát chết nhưng nhận ngay cú ngoạm trúng đầu và quật mạnh xuống đất

Màn đụng độ gay cấn này được ghi lại tại vườn quốc gia Maasai Mara (Kenya). Con sư tử cái đang tiến đến định tấn công con hà mã nằm ngủ trên đồng cỏ nhưng nhận ngay bài học nhớ đời.

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