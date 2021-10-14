Xót xa cảnh cả nhà trên xe ba gác vượt gần 2.000km từ TP.HCM về Thái Bình tránh dịch, sau lưng người đàn ông là vợ và con thơ

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, gia đình có 4 người và một số đồ đạc thiết yếu đều ở trên chiếc xe ba gác chòng chành. Người đàn ông ngồi phía trước lái xe kéo, dạng xe ba gác. Ở phía sau, người vợ và 2 con nhỏ ngồi trên đống vật dụng, chăn màn lỉnh kỉnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-canh-ca-nha-tren-xe-ba-gac-vuot-gan-2000km-tu-tphcm-ve-thai-binh-tranh-dich-sau-lung-nguoi-dan-ong-la-vo-va-con-tho-430800.html