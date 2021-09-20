Xe tải chở cánh quạt tua-bin gió quá dài và công kềnh bị tàu hỏa tông trực diện khiến mọi thứ tan hoang

Sự việc xảy ra ở bang Texas, Mỹ và được một người tham gia giao thông quay lại. Qua đoạn video có thể thấy một chiếc xe tải đang chở tua-bin gió. Vì cái tua-bin này quá dài và cồng kềnh khiến xe tải không qua kịp đường ray nên bị tàu hỏa tông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-tai-cho-canh-quat-tua-bin-gio-qua-dai-va-cong-kenh-bi-tau-hoa-tong-truc-dien-khien-moi-thu-tan-hoang-425797.html