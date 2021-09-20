Xe tải chở cánh quạt tua-bin gió quá dài và công kềnh bị tàu hỏa tông trực diện khiến mọi thứ tan hoang

Sự việc xảy ra ở bang Texas, Mỹ và được một người tham gia giao thông quay lại. Qua đoạn video có thể thấy một chiếc xe tải đang chở tua-bin gió. Vì cái tua-bin này quá dài và cồng kềnh khiến xe tải không qua kịp đường ray nên bị tàu hỏa tông.
Đời Sống 23:42 20/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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