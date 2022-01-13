Xe ô tô đang vào cua, cánh cửa ở hàng ghế sau bất ngờ mở tung ra làm bé gái rơi xuống đường khiến người xem thót tim

Đoạn video được camera hành trình của xe ô tô ghi lại hôm 6/1 ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho thấy một bé gái đang ngồi ghế phụ của xe ô tô đi phía trước bất ngờ rơi xuống đường khi xe này vào cua.
Đời Sống 07:17 13/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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