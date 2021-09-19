'Xay xẩm mặt mày' với tàu lượn siêu tốc khủng nhất thế giới với 240km/h, người chơi phải đeo kính an toàn

Tàu lượn siêu tốc là trò chơi thu hút nhất trong các công viên giải trí trên khắp thế giới. Trò chơi mạo hiểm này không dành cho những ai yếu tim, với những con tàu có tốc độ hơn 200 km/h thì đến những người tự tin nhất cũng phải dè chừng.

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