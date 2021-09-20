Với lực lượng hùng hậu, đàn linh cẩu cứ ngỡ sẽ 'chén' được bê con nhưng phải chịu 'bẽ mặt' vì 'hàng phòng ngự' kiên cố của trâu rừng

Gần 20 con linh cẩu liên tục áp sát với "mưu đồ" ăn thịt bê con. Tuy nhiên, những con trâu rừng đã cho con bê vào giữa bầy, bảo vệ 4 phía khiến linh cẩu phải bất lực chì biết đừng nhìn con mồi.

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