Võ sĩ người Brazil tung ra 1 pha 'gối bay' chuẩn xác khiến đối thủ ngã gục để giành chiến thắng knock-out

Ngay khi trận đấu được bắt đầu, Manel Kape đã chủ động lao lên tấn công dữ dội và liên tục di chuyển nhằm khiến đối thủ khó có cơ hội ra đòn. Chính điều này khiến Ode Osbourne gặp vô vàn khó khăn, bấp chấp việc anh sở hữu chiều cao cũng như sải tay tốt hơn.
Đời Sống 11:30 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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