Vờ mua điện thoại rồi chạy lên xe bạn trai để tẩu thoát, chủ cửa hàng đã lao ra khống chế và cái kết ly kỳ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho thấy cảnh một cô gái vờ mua hàng rồi cướp điện thoại. Sau một hồi đứng xem xét, cô gái đã cầm theo chiếc điện thoại rồi nhảy lên xe đồng bọn định tẩu thoát. Nhưng nữ chủ tiệm đã kịp thời phát hiện ra sự việc và lao đến khống chế tên trộm.
Đời Sống 16:45 11/01/2022

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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