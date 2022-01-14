Từ kẻ đi săn mồi chuyên nghiệp, sát thủ đầm lầy bỗng chốc biến thành con mồi của báo đốm chỉ vì điều này

Một con cá sấu Caiman vừa bắt được một con cá và nó đã thưởng thức bữa ăn của mình rồi nằm nghỉ ngơi thư giãn gần bờ của một con sông thì bất ngờ bị báo đốm tấn công. Cái kết đã diễn ra rất thảm khi kẻ đi săn lại bỗng chốc biến thành con mồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ke-di-san-moi-chuyen-nghiep-sat-thu-dam-lay-bong-choc-bien-thanh-con-moi-cua-bao-dom-chi-vi-dieu-nay-446060.html