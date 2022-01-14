Trước tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc', chồn túi giả chết đầy ngoạn mục trước kẻ đi săn đầy ma mãnh như chó sói

Đoạn video ghi lại cảnh một con chồn túi nằm bất động giả chết khi bị một con chó sói tấn công. Thấy con mồi không còn sự phản kháng, chó sói đã cụt hứng và bỏ đi. Thế là chồn túi đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.
Đời Sống 19:15 14/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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