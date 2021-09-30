Trong lúc biểu diễn màn 'thiết đầu công' đập gạch, võ sĩ karate gặp phải tình huống khó đỡ khiến cả trường quay cười bò

Vụ việc xảy ra tại chương trình Sri Lanka's Got Talent. Võ vĩ karate Sudarshana Deshapriya trong lúc biểu diễn màn 'thiết đầu công' đập gạch thì bất ngờ té ngửa ra sau khiến cả trường quay được dịp cười bò.

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