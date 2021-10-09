Trời đang mưa to, 3 xe thu gom rác vẫn bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người gần đó hoảng sợ

Tại hiện trường, 3 xe chuyên dụng thu gom rác bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều tài sản như máy điều hòa, cửa kính… tại cơ sở Vệ sinh – Môi trường MD Đức Phổ bị hư hỏng do sức nóng của vụ hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 4,5 tỉ đồng.

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