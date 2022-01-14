Trâu rừng quyết sống chết tới cùng với bầy sư tử cái, bất ngờ 'lật kèo' ngay phút chót khiến những kẻ đi săn khiếp vía

Video ghi lại hình ảnh con trâu rừng ngoan cố không nằm im chịu chết mà dùng sừng hất văng một con sư tử cái ra xa, sau đó chiến đấu với những kẻ thù còn lại. Liệu, sự chống trả của trâu rừng có chiến thắng được bầy sư tử khát máu này?
Đời Sống 17:30 14/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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