Trâu rừng dũng mãnh 'bay như phim kiếm hiệp' đến để giải cứu đồng loại đang bị uy hiếp bởi bầy sư tử đói

Đàn sư tử nổi tiếng có tên Kmabula tại khu bảo tồn động vật Mala Mala đã săn được một con trâu rừng to khỏe sau khi mất nhiều giờ đồng hồ theo dấu đàn trâu. Thế nhưng, cuộc vui chưa được bao lâu thì bầy trâu rừng đã kéo đến để giải cứu đồng loại của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trau-rung-dung-manh-bay-nhu-phim-kiem-hiep-den-de-giai-cuu-dong-loai-dang-bi-uy-hiep-boi-bay-su-tu-doi-446086.html