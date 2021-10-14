Trâu rừng dàn trận 'tử chiến' với sư tử để cướp lại con non, nhưng 'lực bất tòng tâm' lại trở thành bữa ăn của cả bầy sư tử

Dù đã liều mình quay lại cứu thành viên nhỏ trong đàn, bầy trâu rừng vẫn không thể cứu được chú nghé xấu số, đành bất lực nhìn nó thành bữa ăn cho bầy sư tử. Sư tử lại có thêm một bữa ăn thịnh soạn nhờ trâu mẹ đến nạp mạng.
Đời Sống 19:00 14/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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