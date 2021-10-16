Trận ‘tử chiến’ lịch sử kéo dài suốt 5 giờ, trâu rừng đơn độc vẫn đánh bại 2 ‘chúa sơn lâm’ trong sự ngỡ ngàng của người chứng kiến

Cảnh tượng này được ghi lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã Londolozi, Nam Phi. Sau hơn 5 giờ bị giằng xé, trâu rừng bất ngờ vùng đứng dậy tẩu thoát ngoạn mục khỏi hai con thú săn mồi dữ tợn.
Đời Sống 07:40 16/10/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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