Trai đẹp sáu múi 'toát mồ hôi hột' khi kéo 'thuỷ quái' cắn câu, bật ngửa vì loài cá này ăn thịt cả cá mập

Một ngôi sao bóng bầu dục - Sam Barrington đã đi câu trên một con thuyền tại bờ biển Florida (Mỹ) và kéo lên được một con cá "siêu to khổng lồ". Được biết, đây là loại cá mú, nằm trong Sách đỏ và được xếp vào loài Cực kỳ nguy cấp. Cá mú khổng lồ có thể dài đến 2,5 mét và nặng hơn 300 kg.

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