Trả thù cho con vì bị rắn hổ mang chúa cắn, người đàn ông dùng tay không quật rắn xuống đất không thương tiếc

Người đàn ông Ấn Độ dùng tay không quật chết rắn hổ mang chúa. Sau khi giết chết con rắn, người đàn ông đã quẳng xác nó bên vệ đường. Được biết, con rắn hổ mang chúa này đã cắn chết con trai của người đàn ông nói trên.
Đời Sống 09:00 14/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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