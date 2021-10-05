TP.HCM: Về quê tránh dịch, gia chủ 'sốc ngất' vì trộm lẻn vào nhà 'ăn nhờ ở đậu' suốt mấy ngày liền rồi để lại 'bãi rác hãi hùng'

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ nhà cùng gia đình phải về quê Long An tránh dịch.Sau đó, nhóm trộm gồm 2 người đã đột nhập vào nhà anh bằng cách đập song sắt ở cửa sổ rồi ăn ở luôn trong đây suốt nhiều ngày liền.
Đời Sống 20:34 05/10/2021

Thư Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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